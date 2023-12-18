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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)
PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.
 
 
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