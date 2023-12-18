Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)
PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.
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