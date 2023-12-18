Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Aralık Salı:

16.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

16.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

16.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

16.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

