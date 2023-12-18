Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Aralık Salı:
16.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
16.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
16.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
16.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
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