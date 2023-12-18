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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Aralık Salı:
16.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
16.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
16.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
16.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
 
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