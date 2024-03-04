banner913
banner932
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
12 0
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
20 0
 
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
15 0
“Peşlerini bırakmayacağız”
“Peşlerini bırakmayacağız”
17 0
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
236 0
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
269 0
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
79 0
banner1012

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları Salı günü başlayacak

banner974
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
banner971
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, 5 Mart Salı ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.
TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
5 Mart Salı:
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)
Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)
6 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)
12 Mart Salı:
Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
13 Mart Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)
Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.