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Adana Demirspor tek attı 3 aldı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü ise kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Balotelli attı

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Adana Demirspor tek attı 3 aldı
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Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli​​​​​​​
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Marcao
Goller: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
 
Yukatel Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. 
Mücadelenin 27. dakikasında Balotelli penaltıdan attığı golle Adana ekibine galibiyeti getirdi. 
Sahadan galibiyetle ayrılan Adana Demirspor puanını 35'e yükseltirken Fatih Karagümrük 29 puanda kaldı. 
 
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