Adana Demirspor tek attı 3 aldı

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Marcao
Goller: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor)
Yukatel Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin 27. dakikasında Balotelli penaltıdan attığı golle Adana ekibine galibiyeti getirdi.
Sahadan galibiyetle ayrılan Adana Demirspor puanını 35'e yükseltirken Fatih Karagümrük 29 puanda kaldı.
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