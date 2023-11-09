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Şampiyonlar Ligi'nde 6 takım gruptan çıkmayı garantiledi

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Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba gecesi oynanan maçlar sonucunda Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Real Sociedad, Leipzig ve Inter, bir üst tura yükselmeyi garantiledi

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Şampiyonlar Ligi'nde 6 takım gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.
4. maçlar sonunda Manchester City, Leipzig, Bayern Münih, Real Madrid, Real Sociedad ve Inter, üst tura kalmayı garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada CedricBakambu'dan geldi. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 4-3’lük skorla yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı lider Bayern Münih'i, 4'er puana sahip takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise dördüncü sıradan takip etti.
SAHAYA GİREN TARAFTAR FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Öte yandan, Kopenhag-Manchester United maçının ilk bölümlerinde sahaya giren bir taraftar, Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze Şerdi'ne saldırılarını protesto etti.
Bayrağa, "Gazze'de çocukları öldürmeye son verin. Birlik olalım." mesajını yazan taraftar, yaklaşık 1 dakika boyunca saha içinde kalmasının ardından güvenlik görevlileri tarafından saha kenarına çıkarıldı. Taraftarlar, protestoyu alkışlarıyla destekledi.
ÜÇ TAKIM DAHA SON 16 TURUNA VİZE ALDI
Öne çıkan karşılaşmalarda, Real Madrid, konuk ettiği Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada ViniciusJunior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'daAlvaroDjalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada faydalanamadı.
İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.
D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada LautaroMartinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer mücadelesinde, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.
4. haftada alınan sonuçlar şöyle:
7 Kasm Salı:
Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0
ShakhtarDonetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0
Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0
Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0
Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Manchester City (İngiltere)-YoungBoys (İsviçre): 3-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2
Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0
8 Kasım Çarşamba:
Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1
Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1
Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1
Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3
Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0
PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0
Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0
Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1
 
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