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Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-MondihomeKayserispor: Çağdaş Altay
16.00 CorendonAlanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 AtakaşHatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-YılportSamsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
 
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