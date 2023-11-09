Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-MondihomeKayserispor: Çağdaş Altay
16.00 CorendonAlanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 AtakaşHatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
12 Kasım Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-YılportSamsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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