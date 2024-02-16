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Sacha Boey'den kötü haber

Bayern Münih, Sacha Boey'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

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Sacha Boey'den kötü haber
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Ara transfer döneminde rekor bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den kötü haber geldi.
Alman ekibi, Fransız futbolcunun sol arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sacha Boey'in antrenman sırasında sol arka adalesinde büyük bir yırtık meydana geldi ve tıbbi ekibin yaptığı incelemenin sonucunda 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacak." denildi.
 
 
 
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