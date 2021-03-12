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Ronaldo'nun Juventus macerası sona mı eriyor?

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Son 16 turunda Porto'ya elenip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Juventus'un, Cristiano Ronaldo ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İtalyan basını, kötü sonuçların ardından faturanın Portekizli yıldıza kesileceğini yazdı

Ronaldo'nun Juventus macerası sona mı eriyor?
Cristiano Ronaldo'nun Juventus macerası sona mı eriyor? Ülke basınına göre Torino ekibi, Portekizli yıldız ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.
Juventus'un radikal kararında, alınan kötü sonuçların etkisinin büyük olduğu belirtildi.
Ülke basınına göre ayrılık kararındaki ikinci neden, Portekizli yıldızın maaşı. Salgın sonrası mali açıdan zorlu günler geçiren Juventus, 36 yaşındaki futbolcuyla vedalaşarak bu sorunu da çözmeyi hedefliyor.
2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo, yıllık 31 milyon euro kazanıyor.
Ronaldo ile Devler Ligi şampiyonluğu projesi tutmadı
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ni kazanma projesi olarak Juventus'adahil edilen Cristiano Ronaldo, takımını bu hedefe taşıyamadı.
2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a gelen olan Portekizli yıldız, İtalyan ekibi ile 4 kupa sevinci yaşasa da Şampiyonlar Ligi'nde aynı etkiyi gösteremedi.
Özellikle kritik maçlarda istenileni veremeyen tecrübeli futbolcu, Avrupa arenasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol atsa da Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine engel olamadı.
 
 
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