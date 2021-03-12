2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'da forma giyen Linnes ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Sorloth yer aldı.

Norveç Teknik Direktörü StaleSolbakken tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: RuneJarstein (Hertha BSC Berlin), AndreHansen (Rosenborg BK), Sten Grytebust (FC Kopenhag), KristofferKlaesson (ValerengaFotball)

Defans: BirgerMeling (NîmesOlympique), HaitamAleesami (FC Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), JonasSvensson (AZ Alkmaar), JulianRyerson (1. FC Union Berlin), KristofferAjer (Celtic FC), Stefan Strandberg (FC Ural), RubenGabrielsen (Toulouse FC), StianGregersen (Molde FK), MariusLode (FK Bodo/Glimt), LeoOstigard (Coventry City FC)

Orta Saha: FredrikMidtsjo (AZ Alkmaar), MathiasNormann (FC Rostov), MortenThorsby (UC Sampdoria), IverFossum (Aalborg BK), PatrickBerg (FK Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal FC), SanderBerge (Sheffield United FC), MohamedElyounoussi (Celtic FC), JensPetterHauge (AC Milan), MatsMollerDaehli (1. FC Nürnberg)

Forvet: ErlingHaaland (Borussia Dortmund), Alexander Sorloth (RB Leipzig), JoshuaKing (Everton FC), JorgenStrandLarsen (FC Groningen), KristianThorstvedt (KRC Genk), TokmacNguen (Ferencvarosi TC)

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak

