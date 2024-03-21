banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
75 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
23 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
23 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
42 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
37 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
15 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
24 0
banner1012

Robinho cezasını Brezilya'da çekecek

banner1020

Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi

banner974
Robinho cezasını Brezilya'da çekecek
banner971
Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı.
40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunduğu ve bu süre zarfında serbest kalacağı belirtildi.
Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.
İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.