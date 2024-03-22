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Otobüs kül oldu

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Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otobüste motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, büyük korku ve panik yaşattı. Alev alev yanan otobüs kısa sürede kül oldu

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Otobüs kül oldu
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Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesinde bir otobüs alev aldı, büyük oranda maddi hasarın yaşandığı yangın sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
Olay dün saat 13.20 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesindeki Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Altuğ Refikoğulları yönetiminde bulunan TNP 675 plakalı otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yaşandı.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu otobüsün iç ve tavan döşemesi ile koltukları, yanarak; ön, arka ve yan camları ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü.

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