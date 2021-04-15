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Real Madrid, yarı finalde

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Real Madrid, yarı finalde
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı.  

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Anfield Stadı'ında konuk etti.

Ev sahaibi Liverpool yakaladığı pozisyonlarda Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı geçemedi ve karşılaşma başladığı gibi bitti.

İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı. İspanyol temsilcisi, yarı finalde bir diğer İngiliz ekibi Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

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