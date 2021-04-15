City’den deplasmanda da ayni tarife

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla devam etti. Çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı.

İlk maçı 2-1 kazanan M. City deplasmanda B. Dortmund'u 1-0 geriden gelip, 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Bellingham ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmun ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının 55. dakikasında penaltı kazanan M. City'de topun başına geçen Mahrez eşitliği sağladı.

Mücadelenin 75.dakikasında Foden ile 2-1 öne geçen İngiliz ekibi toplamda 4-2'lik sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

City yarı finalde Paris Saint Germain’in rakibi oldu.

Final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Yarı final ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.