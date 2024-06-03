Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı

Ülkemizde Badminton sporunun yaygınlaşmasını sağlayan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes anısına oynanan turnuvada Yıldız ve Altın grubu olarak 55 sporcu mücadele etti

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Brian Hughes anısına düzenlenen Büyükler Badminton Turnuvası 2 Haziran 2024 pazar günü yapıldı. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen anlamlı turnuva saat 14.00 de açılış seremonisi ile başladı ve saat 20.00 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Halka açık olarak düzenlenen ve gün boyunca çekişmeli maçların oynandığı turnuvada, Yıldız ve Altın grubu olarak 55 sporcunun toplam 46 maçın oynadığı turnuvaya yoğun ilgi vardı.

Turnuvanın açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, ülkemizde Badminton sporunun yaygınlaşmasını sağlayan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes hakkında kısa bilgi verirken, Brian Hughes’in ülkemizde Badminton adına yaktığı ışığın gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve badminton ailesinin gün geçtik sonra genişlediğini ve bu ailenin bir ferdi olarak mutlu olduğunu belirtti. Bu anlamlı turnuvaya katılan ve katkı koyan herkese teşekkür eden Başkan Fırat Deniz, Brian Hughes'i de saygıyla andıklarını belirtti.

Brian Hughes Büyükler Badmimton turnuvasında dereceye giren sporcular.

BRİAN HUGHES BÜYÜKLER TURNUVASINDA ALTINLAR(HALK) GRUBUNDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

ALTIN GRUBU (HALK) TEK KADINLAR

1. Asiye Hakat

2. Merve Yücetürk

3. Gizem Dürüst

4. Tutku Gürsun

ALTIN GRUBU(HALK) TEK ERKEKLER

1. Serdar Hergüner

2. Serkan Bolkaner

3. Serhat Deniz

4. Fırat Deniz

ALTIN GRUBU(HALK) ÇİFT KADINLAR

1. Esen Küçük - Selen Küçük

2. Ayşe Yücel - Özlem Macila

3. Fatma Abay– Merve Yücetürk

4. Güliz Nurak - Tutku Gürsun

ALTIN GRUBU (HALK) ÇİFT ERKEKLER

1. Ali Akkoyun - Mustafa Teksan

2. Fırat Deniz – Serhat Deniz

3. Bora Dellaloğlu – Salih Gürün

4. Salih Asşehidoğlu - Ahmet Karahan

ALTIN GRUBU ( HALK) KARIŞIK ÇİFTLER

1. Ayşe Yücel - Ali Akkoyun

2. Özlem Macila - Emre Gökalp

3. Asiye Hakat - Serkan Bolkaner

4. Esen Küçük - Serdar Hergüner

BRİAN HUGHES BÜYÜKLER BADMİNTON TURNUVASI YILDIZ (SPORCU) GRUBUNDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

1. Bahar Sabancı

2. Özgem İpek Öge

3. Öykü Dalgıç

4. Doğa Kalkanlı

YILDIZ GRUBU (SPORCU) TEK ERKEKLER

1. Nevzad Denerel

2. Fahri Mert Dülger

3. Süleyman Gündüz

YOLDIZ GRUBU (SPORCU) ÇİFT ERKEKLER

1. Ayberk Gökalp - Nevzad Denerel

2. Fahri Mert Dülger – Süleyman Gündüz

YILDIZ GRUBU (SPORCU) KARIŞIK ÇİFTLER

1. Bahar Sbancı – Ayberk Gökalp

2. Farnk Osillivan – Selen Küçük

