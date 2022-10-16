Real Madrid liderliğe yükseldi

İspanya La Liga'nın 9. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi

El Clasico olarak adlandırılan futbol dünyasının en önemli maçlarından birinde, geçen sezon 20 Mart'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarı önünde 4-0'lık yenilgi yaşayan Real Madrid, bu kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında orta sahadaki ikili mücadeleyi kazanan Toni Kross'un ara pasında sağ kanatta topla buluşan Vinicius'un ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda kaleci Ter Stegen'den dönen topu ağlara gönderen Karim Benzema, takımını 1-0 öne geçirdi.

Barcelona'nın beraberlik golü arayışında ataklarını sıklaştırdığı ve tehlikeli olduğu anlarda defansında bıraktığı boşluğu kontratakla iyi değerlendiren Real Madrid, 35. dakikada Federico Valverde'nin ceza sahası dışından vuruşunda topu yerden ağlara göndermesiyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 60. dakikasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Raphinha ve Alejandro Balde'yi çıkararak, Jordi Alba, Gavi ve Ferran Torres'i oyuna aldı.

İkinci yarı daha atak oynayan bordo-mavililer, 83. dakikada korner atışı sonrasında Ferran Torres'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Maçın 89. dakikasında Real Madrid'den Rodrygo'nun ceza sahasında düştüğü pozisyonda ilk anda oyunu oynatan ancak 1 dakika sonra VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sanchez Martinez, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topu ağlara gönderen Rodrygo (Dk. 90+2), takımına bir kez daha iki farklı üstünlüğü getirdi.

