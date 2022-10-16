Başakşehir 3 puanı 2 golle aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 26 ve 78. dakikalarda Ndayishimiye'den geldi.
Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olan Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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