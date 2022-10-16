Başakşehir 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. İstanbulspor bu sezon 5. mağlubiyetini aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 26 ve 78. dakikalarda Ndayishimiye'den geldi.

Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olan Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir ligin 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

