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Ramos tarihe geçti

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Ramos tarihe geçti
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İspanyol ekibi Sevilla'nın tecrübeli savunmacısı Sergio Ramos, Lens maçında tarihi bir gole imza attı.
37 yaşındaki Ramos, Lens ağlarına attığı penaltı golüyle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.
Devler Ligi'nde 17 gole imza atan Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak zirveye yerleşti.
 
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