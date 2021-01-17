banner583
banner590
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
7 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
14 0
 
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
25 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
23 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
70 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
112 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
129 0
banner529
banner570

Puan Okoli’den geldi

banner476

Puan Okoli’den geldi
banner601
Bangladeş Premier Liginde Saif Sporting Club Limited takımında oynayan John Okoli ile Kenneth takımlarına katkı koymaya devam ediyorlar.
Bangladeş Premier Liginde Saif Sporting Club Limited stadında oynanan Saif Sporting Club Limited –Rahmatganj MFS maçı 1-1 berabere tamamlanırken, Saif Sporting Club Limited’in golü John Okoli’den geldi.John Okoli 18. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atmasına rağmen maç 1-1 berabere tamamlandı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.