Puan Okoli’den geldi

Bangladeş Premier Liginde Saif Sporting Club Limited takımında oynayan John Okoli ile Kenneth takımlarına katkı koymaya devam ediyorlar.
Bangladeş Premier Liginde Saif Sporting Club Limited stadında oynanan Saif Sporting Club Limited –Rahmatganj MFS maçı 1-1 berabere tamamlanırken, Saif Sporting Club Limited’in golü John Okoli’den geldi.John Okoli 18. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atmasına rağmen maç 1-1 berabere tamamlandı.
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