Bakanlar Kurulu karaları uygulamaya konuluyor

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde dün açıklanan kararlarının geçerli olduğunu, sokağa çıkma yasağının da bu akşam saat 22.00’de yürülüğe gireceğini açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde dün açıklanan kararlarının geçerli olduğunu, sokağa çıkma yasağının da bu akşam saat 22.00’de yürülüğe gireceğini açıkladı.

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararların, kurulda yeniden görüşülup, revize edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacağını ifade etti. Saner, kurul kararlarında, “sokağa çıkma yasağı dışında çok farklı boyutta bir değişiklik olacağını sanmıyorum” dedi.

Hükümet olarak bir başka önemli sorumluluklarının da ülke ekonomisinin ayakta kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Saner, hükümetin, ekonomin de zarar görmemesi adına, ileriki bir iki gün içinde yerel bulaştaki sayıların artışına da bağlı olarak Kovid-19 önlemlerini tekrardan ele alacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 13.20 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 17.20 sularında sona erdi.

Toplantıya, Başsavcı Sarper Altıncık, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve bazı belediye başkanları ve kaymakamlar da katıldı.

“SAĞLIK BAKANI, ÇALIŞMA YAPACAK”

Yaklaşık 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun, dün almış olduğu bazı tedbirler ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun Sağlık Bakanı ile birlikte ortaya koyduğu görüşler ışığındaki gelişmeleri tekrardan değerlendirdiklerini belirtti.

Başbakan Saner, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası" altında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihinde aldığı kararların hala geçerli olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanının bu kararları göz önünde bulundurarak bu yönde bir çalışmayı yapacağını ve Resmi Gazete’de yayımlanacak gerekli kararları üreteceği konusunda bir sonuca vardıklarını belirtti. Sanat, "Bakan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte bunları değerlendirip yapacaktır” dedi.

“HÜKÜMET OLARAK EKONOMİNİN AYAKTA KALMASINI SAĞLAMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Dünyada Kovid-19 sayısında ciddi bir tırmanış söz konusu olduğuna işaret eden Başbakan Saner, dünya geneline bakıldığında KKTC’nin çok avantajlı bir durumda olduğunu ve bunun da Sağlık Bakanı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararların önemini ortaya koyduğunu söyledi. Hükümet olarak bir başka önemli sorumluluklarının da ülke ekonomisinin ayakta kalmasının sağlamak olduğunu ifade eden Saner, hükümetin, ekonomin de zarar görmemesi adına, ileriki bir iki gün içinde yerel bulaştaki sayıların artışına da bağlı olarak konuyu tekrardan ele alacaklarını söyledi. Saner, hükümetin, ülkedeki vaka sayılarında bir artış olması ve Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından kendilerine uyarı yapılması halinde gerekli tedibleri almaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceklerini de söyledi.

"DÜN ALINAN BAKANLAR KURULU KARARLARI OYBİLRİĞİYLE ALINMIŞTIR”

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından dün açıklanan kararların, tüm bakanlar tarafından oybirliği ile alınmış olduğunu ifade ederek, alınan kararların geçerli olduğunu yineledi.

Başbakan Saner, "gece saat 22.00’dan sabah saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı"nın bu akşam saat 22.00'den 25 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar yürürlükte olacağını söyledi. Saner, okulların açılmasının ise 22 Ocak 2021 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare içinde alacağı kararla belirleneceğini yineledi. Başbakan ayrıca kamu çalışanlarına, ocak, şubat ve mart aylarında hayat pahalılığının, çalışanların hakkı saklı kalmak ve daha sonra ödenmek koşuluyla, yansıtılmayacağını ve bu kaynağın reel sektörü desteklemek adına kullanılacağını hatırlattı. Saner, ayrıca topluma, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kurallara uymaları, toplu mekanlarda bulunmamaları için azami dikkat göstermeleri çağrısında da bulundu.

SORULAR

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun dün gece almış olduğu kararların geçerli olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtında, Sağlık Bakanı’nın Bulaşıcı Hastalık Üst Kurulu'nun almış olduğu kararları kurulda yeniden görüşerek, yeni karar üreteceklerini ve bu kararların Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlarla çatışmadığını kayden Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sokağa çıkma kararı üretemeyeceğini, bu kararı alacak tek yetkili organın Bakanlar Kurulu olduğunu ifade etti.

Bir soruya karşılık Başbakan Saner, Sağlık Bakanı’nın istifasının söz konusu olmadığını ifade ederek, “Kendisi, dünyadaki en başarılı sağlık bakanlarının başında gelmektedir” diye konuştu.

Saner, bir başka soruyu yanıtında, “Sağlık olmazsa olmazımız. Sağlığı korumamız lazım ama paralel olarak ekonomiyi de götürmemiz gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Rum kesiminde çalışan işçilerle ilgili bir soruya karşılık, Saner, “Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerden bazı evraklar arz ettik. Gidip gelebilirler ama karantina koşullarına uymaları gerekiyor. Karantina masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Güney Kıbrıs da şu an 31 Ocak’a kadar kapalıdır. Açık olan sektörler için de belgeler talep ettik. Bana ulaşan bir belge yoktur. Doğal olarak bir çözüm üretme konusunda adım atamam” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarında yapılacak değişikliklerle ilgili bir soruyu yanıtında “Başbakan gerekli cevabı vermiştir, daha sonra yeniden açıklarız” dedi.

Başbakan Saner ise, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarında, “sokağa çıkma yasağı dışında çok farklı boyutta bir değişiklik olacağını sanmıyorum” diye konuştu.