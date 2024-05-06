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PSG mi Dortmund mu finalist olacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları başlıyor. Evinde 1-0 kazanan Borussia Dortmund, yarın Paris Saint German (PSG) ile deplasmanına çıkacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 22.00'de başlayacak

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PSG mi Dortmund mu finalist olacak?
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Signal İduna Park'taki ilk maçı 1-0 kazanan Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma 22.00'de başlayacak.
Ev sahibi Fransız temsilcisi, son 16 turunda Real Sociedad'ı, çeyrek finalde ise Barcelona'yı elemişti. Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şu ana kadar çıktığı maçlarda 19 gol atmayı başardı. PSG, 2020'den sonra tekrar finale adını yazdırmak istiyor.
Borussia Dortmund ise Park de Prince'e 1-0'lık avantaj ile çıkacak. Alman ekibi, son 16 turunda PSV Eindhoven, çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i geçti. Edin Terzic'in öğrencileri bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 9 gol gördü.
Bu iki takım grup aşamasında da karşılaşmıştı. Fransa'daki mücadeleyi Paris ekibi 2-0 kazanırken, Almanya'daki maç 1-1 sona ermişti.
 
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