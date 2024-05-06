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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak

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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün Beşiktaş ile MKE Ankaragücü mücadele edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.  Karşılaşmayı kazanan taraf, kupada ilk finalist olacak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa, mücadelede uzatma bölümüne geçilecek.
Burada taraflar birbirine üstünlük sağlamazsa, turu geçen ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Beşiktaş, saha avantajını kullanarak adını finale yazdırmayı amaçlıyor.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, bu mücadelede görev yapamayacak.
Masuaku ve Gedson’un durumları ise maç saatinde belli olacak. İki oyuncunun da forma giyme ihtimalleri düşük görülüyor.
Özel izinle ağabeyinin cenazesi için ülkesine giden Amartey de maç kadrosunda olmayacak.
MKE Ankaragücü ise 33 yıllık hasretini sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek 1991'den sonra finale çıkmak istiyor.
Başkent ekibi, 1990-1991 sezonunda İzmir'de oynanan finalde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, bu sezon 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Ankara'daki lig maçı 1-1 berabere tamamlanırken, kupadaki mücadele ise 0-0 sonuçlandı. İstanbul'da geçen ay oynanan lig maçını ise Beşiktaş 2-0 kazandı.
 
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