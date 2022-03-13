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PSG evinde güle oynaya

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti

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PSG evinde güle oynaya

Ligin 29. hafta karşılaşmasında PSG, puan tablosunda küme düşme hattındaki Bordeaux takımını ağırladı.
Başkent ekibinin gollerini 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes attı.
PSG taraftarları, takımın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine tepki gösterdi. Taraftarlar, Bordeaux maçı başlamadan önce Kylian Mbappe hariç, yıldız futbolcular Lionel Messi ile Neymar başta olmak üzere diğer oyuncuları ıslıkladı.
Taraftarlar ayrıca, yönetimi de istifaya çağırdı.
Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 65'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.
 

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Etiketler; #Paris Saint Germain #Neymar #Messi
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