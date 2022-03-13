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Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı

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Cimnastik Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu "Dr. Küçük Minik Kızlar KKTC Şampiyonası” tamamlanırken, İlk 10' a giren minik kızlar iki takım halinde Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na götürülecek

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Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Ankara'da 25 -27 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği minik kızlar müsabakasına katılım gösterebilmek için Cimnastik Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu "Dr. Küçük Minik Kızlar KKTC Şampiyonası” tamamlandı. Şampiyona Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda yapıldıç
İlk 10' a giren minik kızları iki takım halinde Ankara'da düzenlenecek olan müsabakaya götürmeyi planlayan KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi şampiyonanın sağlıklı ve adil bir şekilde tamamlandığını belirtti.
Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, turnuvaya katkı koyan herkese teşekkür ederken, turnuvada  hakemlerin seviyelerini daha da yukarılara çekebilmek için ülkemize gelen Yeliz Ilgar hocamıza,Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İsmail Göktekin, yönetim kurulu üyelerine ve desteği geçen herkese de ayrıca teşekkür etti.
Şampiyonanın sonunda Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük,  dereceye giren minik sporculara madalyalarını takdim etti.
 
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