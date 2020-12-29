PSG'de Thomas Tuchel dönemi bitti

Paris Saint-Germain, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcıya emekleri için teşekkür edildi.

2018 yılında UnaiEmery'nin yerine göreve getirilen Tuchel, 2019 ve 2020 yıllarında Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Fransa Kupası'nı, iki kez de Fransa Süper Kupası'nı kazanan Alman teknik adam, Ağustos ayında takımını Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmış, final maçında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de topladığı 35 puanla, Lyon ve Lille'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

