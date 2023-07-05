PSG'de Luis Enrique dönemi

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamın takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "İspanyol teknik adamın 2 yıllık bir sözleşmeyi imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadesi kullanıldı.
Paris Saint-Germain (PSG), 56 yaşındaki Fransız teknik adam Christophe Galtier'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.
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