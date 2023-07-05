PSG'de Luis Enrique dönemi

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktörlük görevine İspanyol Luis Enrique getirildi

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamın takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "İspanyol teknik adamın 2 yıllık bir sözleşmeyi imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadesi kullanıldı.

Paris Saint-Germain (PSG), 56 yaşındaki Fransız teknik adam Christophe Galtier'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

