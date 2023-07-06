Dört kaza, iki yaralı

Ülkenin çeşitli bölgelerinde önceki gün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında iki kişi yaralandı

Gazimağusa yeni hastane yolu üzerinde dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 35 yaşındaki Osman Tekbaş’ın yönetimindeki RF 775 plakalı salon aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkıp 3 metre derinliğindeki dere yatağında düşmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Osman Tekbaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

GAZİMAĞUSA’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Öte yandan önceki gece 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

26 yaşındaki Hüseyin Erkan, 127 miligram alkollüyken, yönetimindeki FH 858 plakalı salon aracıyla Kokoreççim Büfe önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bırakılan MY 159 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan MY 159 plakalı araç ise önünde park halinde bırakılan PL 464 plakalı araca çarpıp durdu.

GİRNE-TATLISU ANA YOLUNDA KAZA

Girne-Tatlısu ana yolunda önceki gün 08.30 sıralarında meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

42 yaşındaki Masoumeh Ramezanı Fını’nin yönetimindeki NN 802 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkarak toprak sete çapıp, takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Masoumeh Ramezanı Fını, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Öte yandan önceki akşam 19.00 sıralarında, Bafra oteller bölgesinde, 43 yaşındaki İbrahim Çolak, 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 997 plakalı araç ile Concorde Otel istikametinden Thalasa Otel istikametine seyrettiği sırada, karşı şeride geçerek 58 yaşındaki Cafer Kavaz yönetimindeki SD 971 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

