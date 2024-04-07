Premier Lig'de zirve yangın yeri

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United ile 2-2 berabere kaldı

Manchester United ile Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın golüyle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısında Manchester United isabetli şut atamazken, soyunma odasına Liverpool 1-0 önde girdi.

İkinci yarının nefes kestiği mücadelede Manchester United 50. dakikada Bruno Fernandes ve 67. dakikada Kobbie Mainoo ile öne geçti. 84. dakikada ise Mohamed Salah penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak olan Liverpool bu sonuçla Arsenal ile puanları eşitledi. Arsenal averajla Premier Lig'de liderliğini korudu.

