Feyenoord'dan Ajax'a tarihi fark

Hollanda Ligi'nin 29. haftasında Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 mağlup etti

Feyenoord ile Ajax, Hollanda Ligi'nin 29. haftasında Stadion Feijenoord'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip tarihi bir farkla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.

Bu sonuçla Feyenoord puanını 69'a çıkarırken yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti. Ajax ise 5 maç sonra mağlup oldu.

