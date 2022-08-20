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Premier Lig'de yeni transfer rekoru

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İngiltere Premier Lig kulüpleri transfer harcamalarıyla, lig tarihinin en yüksek yaz transfer dönemi rekorunu kırdı. 20 takım, yeni kadrolarına toplamda 1 milyar 465 milyon Sterlin ödedi

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Premier Lig'de yeni transfer rekoru

Pandemide küçülen futbol ekonomisi, işlerin normale dönmeye başlamasıyla beraber harcama rekorları kırmaya başladı. Premier Lig ekipleri de iddialı bir bir kadro kurmak için kesenin ağzını açtı.

İngiltere Ligi, bu yaz transfer döneminde açık ara farkla en çok para harcanan lig oldu. Premier Lig takımları harcadıkları 1 milyar 465 milyon Sterlin ile yeni bir rekora imza attı. Önceki rekor 2017'de 1 milyar 430 milyon Sterlin olarak tarihe geçmişti.

Ligdeki 20 kulübün 7'si 100 milyon Sterlin ya da üstünde harcama yaptı. Başı çeken kulüp ise 179 milyon Sterlin ile Chelsea oldu.

Maviler; Brighton'dan Marc Cucurella'ya 65 milyon, Manchester City'den transfer ettiği Raheem Sterling'e ise 56 milyon avro ödeme yaptı.

İngiltere'de transfer tahtasının kapanmasına 2 haftadan az bir süre kala, harcama rekorunun daha da büyümesi bekleniyor.

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