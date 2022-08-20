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Giresunspor, Paşa'yı 90'da yıktı

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor, Rijad Bajic'in 90. dakikada attığı golle konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

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Giresunspor, Paşa'yı 90'da yıktı

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Bitexen Giresunspor, aradığı golü 90. dakikada Rijad Bajic ile buldu: 1-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Karadeniz ekibi, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini alan Bitexen Giresunspor, puanını 6'ya çıkardı.

Sami Uğurlu ile yolları ayırıp, Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise kötü gidişi durduramadı. Henüz gol sevinci de yaşayamayan İstanbul ekibi, geride kalan 3 haftayı puansız kapattı.

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