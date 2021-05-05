banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
25 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
50 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
273 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
115 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
30 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
360 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Premier Lig'de son maçlar seyircili

banner476

İngiltere Premier Lig'de sezonun son iki haftasında oynanacak maçlara sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarının alınacağı açıklandı

Premier Lig'de son maçlar seyircili
İngiltere Premier Lig yönetimi, bu sezonun son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig’de son iki hafta maçlarına sınırlı sayıda seyirci izni getirildi. Birleşik Krallık hükümetinin kapanma kısıtlamalarını hafifletmesinin ardından lig yönetimi, sezon bitmeden her takıma taraftarlarıyla bir maç oynaması için bu kararı aldığını vurguladı. Karar doğrultusunda deplasman ekibi taraftarları ise maçlara alınmayacak. Lig yönetimi, kulüplerin taraftarları stadyumlara geri getirme doğrultusunda yaptığı planlara da güvendiklerini belirtti.
Bu kararın ardından 37’nci hafta maçları 18-19 Mayıs, son hafta karşılaşmaları ise 23 Mayıs Pazar günü oynanacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.