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Sivasspor, Avrupa’nın en iyileri arasında

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Süper Lig'de 16 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, İtalyan devi Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seriyi yakalayan takım oldu

Sivasspor, Avrupa’nın en iyileri arasında
Süper Lig’de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa’nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın tek rakibi Inter oldu. 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup ederek puanını 58’e çıkartan ve 5.’lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa’nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.
DÜNYA DEVLERİNİ GEÇTİ
Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig’de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter’in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München’i geride bıraktı.
BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR’U TAKİP EDİYOR
Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor’u takip etti.
 
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