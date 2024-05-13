Premier Lig'de düğüm son hafta çözülecek

İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), önceki haftalarda şampiyonluğu garantiledi. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü İngiltere'de ise Arsenal, maç fazlasıyla puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG'DE ARSENAL MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Premier Lig'de Arsenal, haftanın maçında konuk olduğu Manchester United'ı Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son üç yılın şampiyonu Manchester City, Fulham deplasmanında zorlanmadan 4-0 galip geldi.

Tottenham deplasmanında 2-1 kaybeden Burnley, Sheffield United'ın ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

Premier Lig'in 37. haftasında 86 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde zirvede bulunuyor. Bu takımların ardından birer maçı eksik Liverpool 78 ve Aston Villa 67 puanla sıralandı.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin son haftasında maçlar, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. Arsenal, son haftada Everton'ı ağırlayacak. Manchester City ise yarın Tottenham deplasmanına çıkarak eksik maçını tamamlayacak. Manchester ekibi, son haftada ise West Ham United'ı konuk edecek.



