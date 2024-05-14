Odaya izinsiz geldi diye ev arkadaşını bıçakladı

Gönyeli’de bir kadın, oturma odasına izinsiz geldi diye erkek ev arkadaşını bıçakladı

Gönyeli’de meydana gelen olayda oturma odasında izinsiz giren 42 yaşındaki erkek ev arkadaşını bıçakla ellerinden yaralayan 41 yaşındaki M.K. isimli kadın tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gönyeli’de Yenikent Bölgesinde İstiklal Sokaktaki bir apartmanda ikamet eden zanlının aynı adreste ikamet eden arkadaşı 42 yaşındaki isminin baş harfleri M. G.’yi oturma odasına izinsiz geldiği gerekçesiyle sağ elinde tutmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile önce sağ eline sallayarak 6- 7 santim kesi ardından sol eline sallayarak 5-6 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

