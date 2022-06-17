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Porto ve Arsenal, Vieira için el sıkıştı

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Porto ve Arsenal, Vieira için el sıkıştı
Portekiz'in Porto takımı ile İngiliz temsilcisi Arsenal, orta saha oyuncusu FabioVieira'nın transferi için anlaşma sağladı.
Porto'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferi için 40 milyon avro karşılığında iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Porto formasıyla 2021-2022 sezonunda 39 resmi maça çıkan Vieira, 7 gol atıp 16 da asist yaptı. Vieira, geride kalan sezonda Portekiz Ligi'nde MKE Ankaragücü'ne transfer olan Pedrinho ile birlikte asist kralı oldu.
Porto ile iki lig şampiyonluğu yaşayan FabioVieira, geçen yıl ülkesinin final oynadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda da turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmişti.
 
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