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Jens Stryger Larsen, Trabzonspor’da

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Trabzonspor, JensStrygerLarsen’le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, 1.2 milyon avro yıllık ücretin yanı sıra her sezon için 153 bin avro imza ücreti alacak

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Jens Stryger Larsen, Trabzonspor’da
Trabzonspor Kulübü, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takımı oyuncusu JensStrygerLarsen ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu JensStrygerLarsen arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'de sezon başına 1 milyon 200 bin avro garanti ücret, 153 bin avro da imza ücreti ödeneceği kaydedildi.
 
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