Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele hastaneye kaldırıldı. Pele'nin kızı haberi doğrularken acil bir durum söz konusu olmadığını belirtti.
Kanserle mücadele eden Pele'nin Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Kariyerinde Santos ve New York Cosmos formalarını giyen Pele, 3 Dünya Kupası, 6 Brezilya Serie A ve 2 Libertadores şampiyonluğu yaşamıştı.
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