Ronaldo transferi Juventus'u yaktı

Mali usulsüzlük soruşturması Juventus'u sarstı. Juventus Başkanı AndreaAgnelli ve yönetim kurulunun istifasının perde arkasında Cristiano Ronaldo'ya yapılan ödemelerin önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor

Soruşturmada kulübün mali işlemlerinde önemli eksiklikler tespit edilmesi 12 yıllık Başkanı AndreaAgnelli ile yönetim kurulunun istifasını da beraberinde getirdi.

Zor günler geçiren İtalyan devinde istifalara yol açan sebeplerden birinin de Cristiano Ronaldo'ya yapılan ödemeler olduğu öne sürülüyor.

Temmuz 2018'de 117 milyon euroya transfer edilen Portekizli yıldıza yapılan ödemeler mercek altına alındı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık iki sene önce, siyah - beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferlerinde haksız kazanç sağlandığı gerekçesi ile "Prisma" adında bir soruşturma başlatmıştı.

İddialara göre, pandemi döneminde oyuncu maaşlarını dört ay boyunca erteleyen İtalyan Ekibi, Ronaldo'ya ise ödeme yapmayı sürdürdü. 37 yaşındaki Portekizli yıldız bu iddiaları reddetti.

Juventus'un yeni yönetimi 18 Ocak 2023'te yapılacak genel kurulda belli olacak.

