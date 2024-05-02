Parma, Serie A'ya yükseldi

İtalya Serie B'de Bari ile 1-1 berabere kalan Parma, Serie A'ya yükselmeyi garantiledi

İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma 3 sezon sonra Serie A'ya geri döndü.

İtalyan ekibi deplasmanda Bari ile 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta kalan Serie A'ya yükseldi.

Parma kalan 2 maçında Cremonese'yi konuk ekip, Reggiana ile deplasmanda karşılaşacak.

74 puanla zirvede yer alan Parma en yakın rakibi Como ile puan farkını 3'e çıkardı.

Parma, 2020-2021 sezonun sonunda küme düşmüştü.

