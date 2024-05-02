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Trendyol Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
 
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