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Panathinaikos, Samet Akaydın'ı açıkladı

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

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Panathinaikos, Samet Akaydın'ı açıkladı
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Samet Akaydın resmen Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacının sarı lacivertliler ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında bitiyor.
 
 
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