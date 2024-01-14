Panathinaikos, Samet Akaydın'ı açıkladı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

Samet Akaydın resmen Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta.

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacının sarı lacivertliler ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında bitiyor.



