Panathinaikos, Samet Akaydın'ı açıkladı

Samet Akaydın resmen Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan 29 yaşındaki savunmacının sarı lacivertliler ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında bitiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.