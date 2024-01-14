Cimnastikçilerimiz, şampiyon olmak için şampiyonlarla çalışıyorlar

Cimnastik Federasyonu, “Şampiyon olmak için şampiyonlarla çalışmak gerekir” sloganıyla çıktığı yolda şampiyon sporcular, NidaToko, Aslı Aslı ve Elvin Altındağ’ın, Türkiye’nin Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu sporcularıyla çalışmalarını sağlıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Yaz Olimpiyatları’na sporcu gönderme hedefi doğrultusunda başlattığı çalışmalar çerçevesinde sporcu ve antrenörleri her ay İzmir’de Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kamplara gönderme faaliyeti sürüyor.

5 günlük kamplara katılan çocukların ve antrenörlerin seviyelerini yukarıya çekerek olimpiyat hedefi için çalışmalarını devam ettiren KKTC Cimnastik Federasyonu,belirlediği hedef doğrultusunda 3. kamp dönemine de sporcularını gönderdi.

“Şampiyon olmak için şampiyonlarla çalışmak gerekir” sloganıyla çıktığıyolda KKTC şampiyonu NidaToko, KKTC 2.’si Aslı Aslı ve KKTC 3.sü Elvin Altındağ’ın, Türkiye’nin Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu İbrahim Çolak, Olimpiyat 3.’sü ve Avrupa Şampiyonu Ferhat Arıcan ve Dünya ve Avrupa 2.si Ahmet Önder ile çalışmalarını sağlayan KKTC Cimnastik Federasyonu, sporcularının Türkiye CimnastikErkek Milli Takım antrenörü Yılmaz Göktekin,Türkiye CimnastikMilli Takım antrenörleri Aysel Gümüşlü ve Özgür Gümüşlü ile çalışmalarını sağlıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu,tüm olanakları kendilerine sunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin ileyönetim kurulu üyelerine vesponsorlaraile destek olan herkese teşekkür etti.



