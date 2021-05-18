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Ozan Kabak için Leipzig iddiası

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Leipzig'in hedefinde milli futbolcu Ozan Kabak var. Alman ekibi, IbrahimaKonate'nin Liverpool'a transfer olması halinde 21 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmaya çalışacak

Ozan Kabak için Leipzig iddiası
Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi neresi olacak?
İngiliz basınına göre, 21 yaşındaki stoperin Almanya'ya dönme ihtimali yüksek.
Alman ekibi Leipzig, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için Schalke ile temasa geçecek.
Kulüp yönetimi, IbrahimaKonate'nin Liverpool'a transfer olması halinde savunma bölgesini genç yıldız ile doldurmayı hedefliyor.
Üst düzey takımlarda forma giymeye devam etmek isteyen milli futbolcunun da teklif gelmesi halinde Leipzig'de oynamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Savunma hattında yaşanan sakatlıklar sonrası bu bölge için arayışa giren Liverpool, ara transfer döneminde Schalke forması giyen Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun 18 milyon poundluk serbest kalma bedelini kullanmayacak.
Liverpool ile 13 müsabakaya çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilmezlik serisinde kilit rol oynamıştı.
 
 
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