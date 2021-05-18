Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.
Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
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