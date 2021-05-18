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Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

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Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak

Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı
Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.
Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
 
 
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