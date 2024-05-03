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Olympiakos avantajı kaptı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Olympiakos deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 yenerek final yolunda büyük avantaj sağladı

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Olympiakos avantajı kaptı
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UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa, Yunanistan’ın Olympiakos takımını ağırladı.
Olympiakos, Konferans Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Aston Villa'yı deplasmanda 4-2 yenerek final yolunda avantaj sağladı.
Yunanistan ekibinin gollerini (16, 29, 56) Ayoub El Kaabi ve 67. dakikada Santiago Hezze attı.
Aston Villa'nın gollerini 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Ev sahibi ekipte Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
Karşılaşmanın rövanş mücadelesi 9 Mayıs Perşembe günü Yunanistan'da oynanacak
 
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