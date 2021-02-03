Oladele’nin takımı zorda

Umman Süper Lig ekiplerinden Muscat takımında forma giyen Yenicami ve Hamitköy’ün eski futbolcusu Oladele Oshebe, ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Muscat takımında ilk 11’de forma giyen Oladele Oshebe’nin takımı Muscat son olarak kendi evinde lider Seeb takımına 4 – 0 mağlup oldu.

Ligde 8 maçta sadece 3 beraberlik alabilen Muscat, 5 maçını kaybederken, 3 puanla düşme hattında 13. sırada yer alıyor.



