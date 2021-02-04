Günerman'ı kaybettik

Uzun yıllar ülke futboluna birçok futbolcu kazandıran, 2012 yılında KTSYD, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Çetin Spor kurucu başkanı Eşref Günerman hayatını kaybetti.

Eşref Günerman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tribün Kıbrıs olarak merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.