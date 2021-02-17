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Nou Camp'ta Mbappe'nin gecesi

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde PSG, deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. Fransız ekibinin genç yıldızı Kylian Mbappe, Nou Camp'ta "hat-trick" yaparak turun kapısını aralayan isim oldu

Nou Camp'ta Mbappe'nin gecesi
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Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren goller 32, 65 ve 85'te Kylian Mbappe ile 70'te Moise Kean'den geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 27. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti.
Fransız ekibi deplasmanda elde ettiği 4-1'lik skorla tur için büyük avantaj elde etti.
Çeyrek finale yükselen takım 10 Mart'ta Parc des Princes Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinin ardından belli olacak.
MESSİ, RAUL'UN REKORUNU EGALE ETTİ
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 17 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atarak İspanyol yıldız Raul Gonzalez'in bu alandaki rekorunu egale etti.
 
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