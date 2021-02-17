Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
19 Şubat Cuma:
18.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
12.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
15.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
15.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
12.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
15.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
15.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
18.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
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