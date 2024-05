Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum.'' dedi

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde giren Aziz Yıldırım, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

6 yıl sonra bir araya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, ilk olarak kimseyle kavga etmeyeceklerinin altını çizdi.

Kendisinin 6 yıl önce ayrıldığı dönemi hatırlatan Yıldırım "Ben ayrılırken, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu.' dediler. Şimdi 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın.' diyorlar. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Neye mal olursa olsun şampiyonluklar, kulüpleri, camiaları büyütüyor. 4 sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Ben ve dava arkadaşlarım o dönemde her gün mahkemeye gittik. Bir gün beraat verdiler, sonra Ankara'da ters karar çıkıyor. Bu 4 sene hiçbir şeye konsantre olamadık, Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

3 Haziran 2018'de seçimi kaybetmesinin ardından sade bir üye olarak futbol takımını üzülerek takip ettiklerini dile getiren Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu süreçte kulübe uzaktan bakmanın avantajını fark ettim. Yaptığımız hataları görme şansımız oldu. Konuşmamaya dikkat ettik, konuşunca da birlik beraberliğe dikkati çektik. Takımın kazanacağı şampiyonluk, seçimden daha önemli. Üzülerek söylüyorum, 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir. Bugün karşınızda şampiyonluk ihtimalimizin, rakibin maçına bağlı olmasının burukluğuyla bulunuyoruz. Takımımızın saha içinde aldığı olumsuz sonuçlara hep birlikte üzüldük. Bu hafta oynanacak maçta takımımızın muhakkak galip geleceğine inanıyorum."

"BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ben başkan oldukça Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar." ifadesini hatırlatan Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, federasyon başkanı mı, kim? Eğer birbirlerine bağlıysa alttan yukarıya gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Biz devletle kavga edemeyiz ama haklı olduğumuz her zaman hükümetle mücadele veririz. Fenerbahçe camiası büyüktür, bu büyüklüğün altında herkes ezilir. Ben kimsenin adamı değilim, ben Fenerbahçe'nin adamıyım. 'Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine aday oluyorum. İktidar duruyor, hakemler duruyor, federasyon başkanı duruyor, o zaman bizi nasıl şampiyon yapacaklar? Çocuklar ağlıyor. Ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim. Fenerbahçe Spor Kulübü üst kimliktir. Bu kimlik altında her türlü insan vardır. Hiçbir zaman ayrımcılık olmaz. Atatürk'ü tanımayan insanlar, Atatürk'ü siper ediniyor. Önce onu iyi okuyun. Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey, kazanma umudu olmalıdır. Bu umut kaybedildiğinde geri dönüş olmayacaktır. Parlak günlere dönüş için son duraktayız. Gençlerin ve çocukların geleceği dönük karamsar bakışına acil çözüm bulmalıyız. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyorlar. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ben seçilirim, seçilmem o önemli değil. 3 sene için geleceğim göreve, 72 yaşındayım istesem de fazlasını yapamam. Yanlışlardan ders almalıyız. Buna göre hareket edersek Fenerbahçe'yi yukarıya taşırız."

"9 HAZİRAN'A KADAR MOURİNHO BEKLER Mİ, BEKLEMEZ Mİ BİLMİYORUM"

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizerek tecrübeli hocanın takımın başına geçmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz Avrupa'da final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oluruz.' dedi. Bunu bütün oyunculara aşıladı. Herkeste bir hava oluştu. Inter, PSV, Sevilla, Chelsea maçları böyle oynandı. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.

Futbol takımına Galatasaray maçında başarılar dileyen Yıldırım, basketbol takımının da Berlin'deki Dörtlü Final'de kupayı kazanmasını istediğini söyleyerek "Obradovic'i de yazıyorlar ama hiç konuşmadım. Şu andaki antrenör gayet iyi. İyi olan bozulmaz, bozarsanız yanlış yaparsınız. Şu anda çok iyi, tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar." diye konuştu.